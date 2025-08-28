<BR \/>Die 81-jährige Maria Luisa Pianalto aus Valdagno (Provinz Vicenza) ist am Mittwoch gegen Mittag am Monte Cornetto (Monte Bondone, zwischen Etschtal und Valle dei Laghi) tödlich verunglückt.<BR \/><BR \/>Der Monte Bondone gilt als Hausberg von Trient. Wie der Trentiner Berg- und Höhlenrettungsdienst mitteilt, war die Wanderin gemeinsam mit anderen Personen vom Gipfel des Cornetto bergab unterwegs, als sie ausrutschte und etwa 50 Meter über die Felsen der Westseite abstürzte.<BR \/><BR \/>Ein Mitglied der Gruppe, das den Sturz vom Gipfel aus mitansehen musste, verständigte kurz nach 13 Uhr die Rettungskräfte.<BR \/><BR \/>Die Notrufzentrale alarmierte den Rettungshubschrauber sowie zwei Bergrettungsteams . Trotz schwieriger Sichtverhältnisse durch Nebel konnte der Hubschrauber einen Bergretter und ein Notarztteam in der Nähe der Frau absetzen. Der Arzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.<BR \/><BR \/>Wegen der zunehmend schlechten Wetterbedingungen wurde die Bergung sowohl per Hubschrauber als auch teilweise zu Fuß bewältigt. Nach der Freigabe durch die Behörden wurde die Leiche mit einer Trage ins Tal gebracht.