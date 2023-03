83-jähriger Blinder kann wieder sehen: „Als wäre ich neu geboren“

Gesamte Augenoberfläche transplantiert

Mit Kaffee und Gebäck kann der 83-Jährige seine wiedergewonnene Sehkraft feiern. - Foto: © ANSA / UFFICIO STAMPA

Der vierstündige Eingriff wurde von einem Team unter der Leitung von Michele Reibaldi, Direktor der Universitätsaugenklinik Molinette, und erfahrenen Netzhautchirurgen durchgeführt.Der Patient hatte seit 30 Jahren aufgrund einer irreversiblen Netzhautblindheit auf dem linken Auge sein Augenlicht verloren und war in den vergangenen 10 Jahren aufgrund einer seltenen Krankheit auch auf dem rechten Auge erblindet.„Die wirkliche Innovation besteht darin, dass wir die Hornhauttransplantation auf die gesamte Augenoberfläche ausgedehnt haben, auf Binde- und Lederhautgewebe, die eine Schlüsselrolle für eine erfolgreiche Transplantation unter besonderen Bedingungen spielen“, erläuterten die Ärzte.2 Wochen nach der Operation im Turiner Molinette-Krankenhaus ist der Patient in der Lage, Menschen und Gegenstände zu erkennen und sich ohne Hilfe fortzubewegen. „Die Grenzen der Transplantation haben sich in den vergangenen 20 Jahren erheblich verschoben und Italien spielt weltweit eine führende Rolle“, betonte Professor Vincenzo Sarnicola, Präsident der italienischen Gesellschaft für Hornhaut und Stammzellen.