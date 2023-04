Am Dienstagvormittag um 11.20 Uhr hat sich in einem Waldstück bei Unterreinswald ein 83-jähriger Sarner bei Waldarbeiten schwer verletzt.Das Weiße Kreuz Sarntal versorgte den Mann an der Unfallstelle, mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurde er ins Bozner Krankenhaus geflogen.