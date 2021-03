84-Jährige ist traurig und zornig: „Schüler werden weggesperrt“

Sie schlich in Angst vor den Faschisten in die Katakombenschule, trotzte als Volksschülerin den Bomben, später wurde sie selbst Lehrerin. Mit 84 Jahren müsse sie wieder „schwere Zeiten erleben“, schreibt Hedwig Pichler aus Gries/Bozen. Und sie erklärt in eindringlichen Worten, warum sie ihren bevorstehenden 85. Geburtstag nicht in Freude feiern wird. Von Hedwig Pichler