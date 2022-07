Algund: Giovanni Pichler (84) nach Sturz tot aufgefunden

Am Dienstag war der 84-jährige Giovanni Pichler – in Algund wurde er von allen Karl genannt – von zu Hause weggegangen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt.Daher hatte die Familie Alarm geschlagen. Am Freitagnachmittag nun wurde der Mann tot aufgefunden.Ersten Informationen zufolge soll er neben dem Radweg zwischen Algund und Partschins – hinter dem Mühlbach – gestürzt sein und sich dabei am Kopf so schwer verletzt haben, dass er nicht überlebt hat.Passiert ist das Unglück bereits vor 3 Tagen.Die Carabinieri ermitteln.