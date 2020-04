85 Mio. Euro für Nothilfe in Nahost und Nordafrika

In der Region, in der ohnehin so viele Kinder unter den Folgen von Konflikten und Krisen leiden wie nirgendwo sonst auf der Welt, könnten derzeit fast 110 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen, erklärte UNICEF am Montag. UNICEF will nun unter anderem den Unterricht von zu Hause aus unterstützen.Im Nahen Osten und in Nordafrika wurden nach Angaben von UNICEF bisher mehr als 105.000 nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 5699 Todesfälle verzeichnet. „Eine fehlende Grundversorgung, andauernde Konflikte, Armut, Entbehrungen und nun die Covid-19-Pandemie treffen die am meisten benachteiligten Kinder am härtesten und machen ihr bereits schwieriges Leben unerträglich“, erklärte der UNICEF -Regionaldirektor Ted Chaiban.UNICEF bittet nun um zusätzliche Mittel in Höhe von 92,4 Millionen Dollar (84,8 Millionen Euro), um den Kindern zu helfen. Damit will das Kinderhilfswerk unter anderem die Behörden vor Ort dabei unterstützen, dass Kinder von zu Hause aus lernen können. UNICEF will zudem Aufklärungsarbeit zu Corona in Medien und Online-Netzwerken leisten und Informationen bereitstellen, um die psychologischen Auswirkungen der Bewegungseinschränkungen auf Kinder und deren Familien zu mildern.

apa/afp