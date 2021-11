8554 Corona-Neuinfektionen in Österreich

8554 neue bestätigte Fälle wurden am Sonntag von den österreichischen Behörden gemeldet, nachdem am Samstag mit 9943 positiven Testergebnissen ein neues Allzeit-Hoch in der Pandemie erreicht worden war. Am Sonntag vergangener Woche waren es noch 5.684 neue Fälle gewesen. Auf den Intensivstationen liegen inzwischen 365 schwer an Covid-19 Erkrankte, nach 359 am Vortag.Die Zahl der Neuinfektionen lag weiterhin deutlich über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage (7558). Die 7-Tages-Inzidenz betrug 592,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der aktiven Coronafälle österreichweit stieg mit Sonntag auf bereits 72.546 - um 4530 mehr als am Samstag. Seit Pandemiebeginn gab es 883.887 bestätigte Fälle.Weitere 20 Covid-Kranke sind seit Samstag gestorben. Im 7-Tages-Schnitt waren es täglich 20,7 Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Insgesamt wurden in den vergangenen 7 Tagen 145 Coronatote registriert. Damit hat die Covid-19-Pandemie nunmehr 11.502 Opfer in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bisher 128,8 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.Im Krankenhaus befanden sich am Sonntag insgesamt 1903 Personen mit Covid, um 38 mehr als gestern gemeldet waren. Die Zahl der Coronapatienten auf Intensivstationen stieg um 6 auf 365, innerhalb einer Woche kamen 85 Kranke dazu.520.692 PCR- und Antigenschnell-Tests wurden von Samstag auf Sonntag in Österreich eingemeldet. Davon waren 175.188 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 125.836.750 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 4,9 Prozent, der 24-Stunden-Wert lag ebenfalls über dem Schnitt der vergangenen Woche von durchschnittlich vier Prozent.

apa/stol