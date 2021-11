8569 Neuinfizierte und 67 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden am Donnerstag 8569 Neuinfektionen bei 595.812 Tests mit dem Coronavirus gemeldet, am Vortag waren es 7891 bei 487.618 Tests. Die Positivitätsrate ist leicht gesunken: von 1,6 auf 1,4 Prozent. 67 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 7 mehr als am Vortag.102.859 Personen gelten derzeit als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 2654 Personen mehr als am Dienstag.Aktuell werden 3509 Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 62 Patienten mehr als noch am Vortag. 422 weitere Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden, eine Person weniger als noch gestern.

stol