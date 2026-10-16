Der Mann nutzte laut der italienischen Tageszeitung „l'Adige“ offenbar einen Moment der Unachtsamkeit der Besitzerin, stieg in das Auto und fuhr davon. Die Frau klammerte sich an die Autotür, wurde jedoch mehrere Meter mitgeschleift, bevor sie zu Boden fiel.<BR \/><BR \/>Dank der Überwachungskameras konnten die Carabinieri das Fahrzeug ausfindig machen und in Fucine bei Ossana abfangen. Der Fahrer versuchte, den Carabinieri zu entkommen, wurde jedoch gestoppt und verhaftet. Ihm werden schwerer Raub und gefährliche Flucht im Straßenverkehr vorgeworfen. Er befindet sich im Gefängnis von Spini di Gardolo.