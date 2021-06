881 Neuinfizierte und 17 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 150.522 Corona-Tests durchgeführt.Die Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen haben weiter abgenommen. Stand Sonntag befanden sich 389 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 5 weniger als noch tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden noch 2444 Corona-Patienten behandelt, was einem Rückgang von 60 Patienten im Vergleich zum Vortag entspricht.

