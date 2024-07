Sarntal: Marihuana-Plantage am Bauernhof

89 Pflanzen und 16 Gramm Marihuana sichergestellt

2 Minderjährige mit Drogen angezeigt

Bei einer Razzia am Dienstag haben die Carabinieri einen Hof im Sarntal ausgeforscht, auf dem offenbar im großen Stil Marihuana angebaut wurde: Die Beamten stellten dort mehrere Cannabispflanzen in beheizten Schränken und Marihuana sicher. Insgesamt beschlagnahmten sie 89 Cannabispflanzen, die zwischen 5 Zentimeter und einem Meter hoch waren.Außerdem wurden etwa 16 Gramm Marihuana und rund 29 Samen, mutmaßlich für den Anbau von Cannabis, gefunden. Die Pflanzen, die Utensilien zum Anbau und die Drogen wurden allesamt beschlagnahmt; der mutmaßlich Verantwortliche wurde auf freiem Fuß angezeigt.Außerdem ist kürzlich ein Minderjähriger in der Bozner Laurinstraße mit rund 22 Gramm Haschisch erwischt worden. Er wurde angezeigt.Ein anderer Minderjähriger stellte sich den Carabinieri : Er gab an, Drogen verkauft zu haben und händigte den Beamten einen vorgedrehten Joint und Utensilien für den Drogenverkauf aus. Auch er wurde angezeigt.