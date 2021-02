9 Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

6 neue Fälle betreffen das „Marcelline“-Institut in Bozen.Ein Fall ist an der Berufsschule „Einaudi“ aufgetreten, ein Fall am Kindergarten „Pollicino“, wo über eine Kindergartengruppe eine Quarantäne verhängt wurde, und ein weiterer Fall am Kindergarten „Firmian“. Weiters wurde am Kindergarten „Bambi“ eine Kindergartengruppe in Quarantäne überstellt.

stol/lpa