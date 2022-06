9 von 10 sind online: So digital ist Südtirol

Dieser Wert unterscheidet sich nicht signifikant vomgesamtstaatlichen Wert (90 Prozent). Der Durchschnitt für die EU-Mitgliedstaaten liegt bei 92% und schwankt zwischen 84% in Bulgarien und 99% in Luxemburg und den Niederlanden.Zwischen 2006 und 2021 hat sich der Anteil der Südtiroler Haushalte, die über eine Internetverbindung zu Hause verfügen, von 42% auf 91% mehr als verdoppelt.Noch deutlicher ist der Anstieg bei der Verbreitung der Breitbandverbindungen. 2006 verfügten 16% der Südtiroler Haushalte über einen Breitbandanschluss, 2021 waren es 89%.86% der Südtiroler Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren haben in den drei Monaten vor der Befragung das Internet genutzt (ab hier als Internetnutzerinnen und -nutzer bezeichnet). Dieser Wert ist etwas höher als der gesamtstaatliche Wert (82%). Der Durchschnitt für die EU-Mitgliedstaaten liegt bei 89% und schwankt zwischen 75% in Bulgarien und 99% in Dänemark, Irland und Luxemburg.Zwischen 2006 und 2021 ist der Anteil der 16- bis 74- jährigen Internetnutzerinnen und -nutzer Südtirols von 49% auf 86% gestiegen. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Personen, die das Internet täglich nutzen, unter den 16- bis 74-Jährigen vervierfacht (von 18% im Jahr 2006 auf 75% in den Jahren 2020 und 2021). 2006 war weniger als die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer täglich im Netz unterwegs, in den letzten zwei Jahren sind es hingegen ungefähr neun von zehn.49% der Südtiroler Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren geben an, an sozialen Netzwerken teilzunehmen (z.B. ein Benutzerprofil anlegen, Texte oder Fotos auf Facebook, Twitter, Instagram, usw. posten). DieserWert entspricht dem gesamtstaatlichen Wert (50%).Der Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten ist dagegen etwas höher (57%) und schwankt zwischen 45% in Frankreich und 85% in Dänemark.Zwischen 2010 und 2021 hat sich der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken mehr als verdoppelt (von 22% auf 49% der Südtiroler Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren).55% der Südtiroler Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren geben an, Online-Bankdienste zu nutzen. Dieser Wert ist höher als der gesamtstaatliche Wert (45%).43% der Südtiroler Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren geben an, in den letzten drei Monaten über das Internet eingekauft zu haben. Diese Zahl stimmt nahezu mit der gesamtstaatlichen (40%) überein.