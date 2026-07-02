Er präsentierte diese Zahlen während einer Rede vor der ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, also der Nationale Verband der Versicherungsunternehmen in Italien) und stützte sich dabei auf Daten, die bis zum Vortag aktualisiert wurden.<BR \/><BR \/>Salvini erläuterte, dass es Provinzen gibt, in denen die Quote nicht versicherter Fahrzeuge bei unter 10 Prozent liegt, während dieser Anteil in anderen Provinzen auf über 40 Prozent steigt.<BR \/><BR \/>Im Einzelnen führte Salvini weiter aus, dass von einer Million im Verkehr befindlicher schwerer Nutzfahrzeuge rund dreihunderttausend ohne Versicherung unterwegs seien. Bei den Motorrädern seien von insgesamt acht Millionen Fahrzeugen mehr als drei Millionen nicht versichert. <BR \/><BR \/>Besonders deutlich zeigt sich das Problem laut dem Minister bei den Kleinkrafträdern, von denen 2,3 Millionen der insgesamt 3,2 Millionen im Verkehr befindlichen Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz sind, wobei dieser Anteil in einigen Provinzen sogar ein Niveau von neunzig Prozent erreicht.<BR \/><BR \/> Daten vom vergangenen Jar zeigen, dass in der Region Trentino-Südtirol 66.000 von 1,149 Millionen Fahrzeugen als nicht versichert aufscheinen – das entspricht 5,7 Prozent. Von diesen 66.000 Fahrzeugen dürften laut einer Schätzung etwa 28.000 in Südtirol zirkulieren. <a href="Von diesen 66.000 Fahrzeugen d%C3%BCrften laut einer Sch%C3%A4tzung etwa 28.000 in S%C3%BCdtirol zirkulieren." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier mehr dazu.<\/a>