„Unsere Skilehrerinnen und Skilehrer vermitteln nicht nur die Freude am Wintersport: Sie stehen für Fachkompetenz, Professionalität und die Qualität, für die unser Land bekannt ist. Damit sind sie wichtige Botschafter Südtirols. Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen zum erfolgreichen Abschluss“, unterstrich Landesrat Walcher bei der Feierstunde im Waltherhaus.<BR \/><BR \/>Unter den Diplomierten sind 72 Alpinskilehrpersonen, davon 30 Frauen, 10 Snowboardlehrkräfte, davon 2 Frauen, sowie 8 Langlauflehrkräfte, davon 3 Frauen. Die Feier begann um 17 Uhr und bot den Absolventinnen und Absolventen den festlichen Rahmen für den Abschluss ihrer mehrjährigen Ausbildung.<h3>\r\nAnspruchsvolle Ausbildung in drei Disziplinen<\/h3>Der Skilehrerberuf umfasst die drei Disziplinen Ski Alpin, Snowboard und Langlauf. Die Ausbildung bis zur höchsten Qualifikationsstufe erstreckt sich über rund drei Jahre und umfasst mindestens 90 Ausbildungstage sowie die vorgesehenen Prüfungen.<BR \/><BR \/>In Südtirol gibt es derzeit 69 Skischulen. Im Berufsalbum und in der Berufskammer sind insgesamt 2102 Skilehrerinnen und Skilehrer eingetragen: 1569 in der Disziplin Ski Alpin, 259 im Snowboard und 97 im Langlauf. 1719 von ihnen sind aktiv und unterrichten.<BR \/><BR \/>Auch das Interesse an der Ausbildung bleibt hoch: Im Jahr 2026 befinden sich 415 Kandidatinnen und Kandidaten in der Ausbildung zu Lehrkräften oder Assistentinnen und Assistenten. Davon entfallen 370 auf Ski Alpin, 25 auf Snowboard und 20 auf Langlauf.