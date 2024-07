90 Prozent der Italiener planen Ferien in der Heimat

August wichtigster Urlaubsmonat

Im Schnitt 10 Tage Urlaub

Ein Drittel der Italiener plant jedoch, neben dem Haupturlaub im Sommer mehr als eine Urlaubsperiode: 3,6 Millionen Italiener werden mindestens einmal, 3,1 Millionen zweimal und 1,7 Millionen dreimal verreisen.Der Tourismus generiert in Italien einen Umsatz von 40,6 Milliarden Euro. Die Touristenströme belaufen sich auf 15 Millionen Urlauber im Juni, 16 Millionen im Juli, 18,4 Millionen im August und 4,6 Millionen im September. Damit bestätigt sich der August als der wichtigste Monat für den Urlaub der Italiener.10 Prozent der Italienerinnen und Italiener entscheiden sich für ein Reiseziel im Ausland. 16 Prozent wollen die großen europäischen Hauptstädte besuchen 9,4 Prozent gönnen sich eine Kreuzfahrt. 80,7 Prozent entscheiden sich für das Meer, 13,1 Prozent bevorzugen Berge, Seen und Kurorte und die restlichen 3,3 Prozent wählen Kunst- und Kulturstädte, ergab die Umfrage Der Haupturlaub der Italienerinnen und Italiener dauert durchschnittlich 10,3 Tage und kostet (inklusive Anreise, Verpflegung, Unterkunft und Unterhaltung) insgesamt 886 Euro pro Person (ca. 86 Euro pro Tag). Weitere Urlaube sind von kürzerer Dauer: im Durchschnitt 4,8 Tage bei Gesamtkosten von 473 Euro (98 Euro pro Tag).44,8 Prozent der Bevölkerung werden zwischen Juni und September nicht in den Urlaub fahren. Die Menschen bleiben vor allem aus Geldmangel (54,3 Prozent), aus gesundheitlichen Gründen (27,3 Prozent) und aus familiären Gründen (20,1 Prozent) zu Hause. 6,6 Prozent werden in einem anderen Zeitraum in den Urlaub fahren,