Studie: 90 Prozent der Südtiroler sind sportlich aktiv

Gymnastik, Aerobic, Fitness und Bodybuilding sind bei Frauen beliebter (34 Prozent gegenüber 16 Prozent bei Männern), genauso wie Wassersport und Tauchen (16 Prozent Frauen, 10 Prozent Männer) und Spaziergänge von mindestens 2 Kilometern (81 Prozent gegenüber 76 Prozent).Bei allen anderen Sportarten ist der Anteil der Männer, die sie betreiben, gleich oder höher als der Frauenanteil. Einige Sportarten werden fast ausschließlich von Männern ausgeübt: Fußball (11 Prozent der Männer üben diese Sportart aus, aber nur sehr wenige Frauen), Radfahren (50 Prozent der Männer, 35 Prozent der Frauen), Skifahren (27 Prozentgegenüber 18 Prozent) und Tennis (8 Prozent gegenüber 3 Prozent).Beim Anteil der körperlich inaktiven Personen, also jenen, die keinen Sport ausüben oder sich nicht körperlich betätigen, lässt sich kein geschlechtsspezifischer Unterschied beobachten.Die sportliche Betätigung ist ein Phänomen, das eng mit dem Alter verbunden ist. Der höchste Anteil an Sportlerinnen und Sportlern findet sich, bei fast allen Sportarten, in der Altersklasse zwischen 18 und 39 Jahren. Radfahren und Spaziergänge von mindestens 2 Kilometern sind hingegen die beliebtesten Aktivitäten in der mittleren Altersklasse.Die sportliche Betätigung nimmt mit dem Alter tendenziell ab: In der Altersgruppe zwischen 60 und 80 Jahren lässt sich bei allen Sportarten ein Rückgang beobachten. Spaziergänge sind weiterhin beliebt, der Prozentsatz derer, die keine Sportart ausüben, nimmt jedoch zu (15 Prozent gegenüber 8 Prozent in den jüngeren Altersklassen).Grafik 3 zeigt, dass alle Sportarten mit zunehmendem Alter abnehmen, nur das Radfahren hält sich auch in der mittleren Altersklasse.Keine der Sportarten wird von den Einwohnern der Landeshauptstadt mehr als von Personen anderer Gemeinden ausgeübt. Die größten Unterschiede finden sich beim Radfahren (26 Prozent der Bozner und Boznerinnen, 47 Prozent der Ansässigen der anderen Landesteile), und beim Skifahren (16 Prozent gegenüber 24 Prozent).Auch Spaziergänge werden in den kleineren Ortschaften öfter unternommen. Der Anteil der inaktiven Personen ist in Bozen größer als in den restlichen Landesteilen (16 Prozent gegenüber 8 Pozent).Personen mit einem höheren Studientitel (Reifediplom oder Hochschulabschluss) treiben mehr Sport und körperliche Aktivitäten als Personen mit einem niedrigeren Abschluss; dies gilt für alle Sportarten. Im letzten Jahr haben 12 Prozent der Absolventen und Absolventinnen der Pflichtschule und der Berufsschule keine Sportart oder körperliche Betätigung ausgeübt, im Vergleich zu 6 Prozent der Personen mit Reifediplom oder Hochschulabschluss.Es sei jedoch zu bedenken, dass der Studientitel teilweise mit dem Alter zusammenhängt, schreibt das Astat.