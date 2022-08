900.000 bei Street Parade in Zürich – Tödlicher Badeunfall

Das Treffen verlief weitgehend friedlich. Die Polizei meldete am Sonntag in ihrer Bilanz 36 vorläufige Festnahmen unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Drogendelikten.Überschattet wurde die Party vom tödlichen Badeunfall eines 27-jährigen Besuchers der Street Parade. Der Schweizer war laut Polizei am frühen Nachmittag im Bereich des Umzugs ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Die Spezialisten der Wasserschutzpolizei hätten den Mann kurze Zeit später aus dem See bergen können. Jede Hilfe sei aber zu spät gekommen.Am frühen Samstagnachmittag waren die ersten der rund 25 Love Mobiles – bunt dekorierte Trucks mit großen Musikanlagen und Tanzenden – zu ihrer 2 Kilometer langen Runde um das Seebecken gestartet. Die Menschen am Straßenrand tanzten bestens gelaunt zu wummernden Beats. Auf 8 Bühnen entlang der Route in der sonst vor allem als Standort von Banken und Versicherungen bekannten Schweizer Metropole legten DJs elektronische Musik auf.Schon am Vormittag waren zahlreiche Busse und Züge aus dem Ausland in Zürich angekommen, um die Techno-Anhänger zur Party zu bringen. An der letzten Parade vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 hatten rund 850.000 Menschen teilgenommen.