93 Kilo Kokain in Wald bei Udine beschlagnahmt: 2 Kroaten festgenommen

93,5 Kilogramm Kokain sind von der Polizei in einem Wald in Bagnaria Arsa bei Udine in Italien beschlagnahmt worden. 2 kroatische Kuriere wurden bei der Anti-Drogen-Razzia festgenommen, berichtete die Online-Ausgabe der Tageszeitung „Il Messaggero Veneto“.