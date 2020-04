94 Prozent der Neuinfizierten in Italien in Lombardei

In der Lombardei wurde am Samstag mit 199 Todesopfern die niedrigste Zahl von Toten im Zeitraum von 24 Stunden der vergangenen 6 Tage gemeldet. Am 12. April waren 110 Tote in der Lombardei verzeichnet worden. Der Trend dieser Woche gibt laut Experten Anlass zur Hoffnung.80.031 Personen, 74 Prozent aller in Italien getesteten Patienten (107.771), befinden sich in Heimisolierung mit leichten Symptomen. Die Zahl der Menschen in Quarantäne daheim, die zum Großteil keine Symptome aufweisen, ist in den vergangenen Wochen ständig gewachsen.Die Zahl der Patienten auf Italiens Intensivstationen sinkt weiter. Insgesamt 2733 Menschen brauchten zuletzt Intensivpflege, 79 weniger als am Freitag. 947 Menschen befanden in der Lombardei auf Intensivstationen, das sind 24 weniger als am Freitag. Damit reduziert sich der Druck auf die lombardischen Spitäler.

dpa