945 Neuinfektionen – erstmals seit 11 Tagen kein Corona-Todesfall

In 24 Stunden wurden in Südtirol 914 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 32 mittels PCR-Abstrich und 913 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. 12 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Erstmals seit 11 Tagen gibt es keinen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Die Wocheninzidenz sinkt damit weiter.