945 Neuinfektionen und 4 Tote im Nachbarland

Bei den in den vergangenen Tagen Verstorbenen handelte es sich um 3 Männer im Alter zwischen 71 und 90 Jahren sowie eine 85-jährige Frau. 2 lebten im Bezirk Imst, einer im Bezirk Lienz, die Frau im Bezirk Kitzbühel. Alle litten an Vorerkrankungen, hieß es.In den Krankenhäusern wurden insgesamt 357 Infizierte behandelt – um 18 mehr als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten wuchs um vier Fälle auf 62 Erkrankte an.357.855 Testungen wurden bis dato in Tirol durchgeführt. Am meisten Covid-Fälle gab es nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land mit 1894, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1688 und dem Bezirk Kufstein mit 1493.

apa