9,5 Tonnen Kokain in spanischem Hafen beschlagnahmt

In ihrer gemeinsame Erklärung sprachen Zoll und Polizei von einem „beispiellosen Schlag gegen eine der weltweit größten kriminellen Organisationen im Kokainvertrieb“. Um welche Organisation es sich dabei handelte, blieb jedoch offen. Als Empfänger waren demnach die wichtigsten kriminellen Netzwerke in Europa vorgesehen: In der Ladung seien die Logos von mehr als 30 europäischen kriminellen Gruppen gefunden worden, hieß es in der Erklärung.Drogen werden häufig in Obsttransporten geschmuggelt. Neben Belgien und den Niederlanden gehört Spanien zu den größten Umschlagplätzen für den Kokain-Schmuggel aus Südamerika. Im Juli hatten die niederländischen Behörden im Hafen von Rotterdam mehr als acht Tonnen Kokain beschlagnahmt - sie waren ebenfalls in einem Bananencontainer aus Ecuador versteckt.