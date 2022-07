99-Jähriger promoviert in Philosophie summa cum laude

Paternò stammt aus einer armen Familie in Palermo mit 8 Kindern. Trotz seiner hervorragenden Noten in der Schule schickte ihn sein Vater zur Arbeit. Er begann als Laufbursche Geld zu verdienen, später wurde er Eisenbahner.Erst im Alter von 30 Jahren schaffte es Giuseppe, an der Abendschule die Matura zu erwerben. Dann beschäftigte er sich mit seiner Leidenschaft für das Schreiben und veröffentlichte ein Buch. Die Freundschaft mit einem Philosophen spornte ihn an, das Universitätsstudium zu beginnen. 1984 ging Paternò in den Ruhestand und hat seitdem nicht aufgehört zu lesen und zu studieren.