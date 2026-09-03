Nach Angaben der Polizei stand sie unter dem Einfluss von Cannabis.<BR \/>Der Vorfall ereignete sich bereits am Morgen des 20. August und wurde am Mittwoch bekannt. Die Frau war mit einem Kleinbus mit deutschem Kennzeichen unterwegs, als sie auf dem Passübergang Citerna auf der A1 in Richtung Barberino di Mugello wendete und entgegen der Fahrtrichtung weiterfuhr. Bei der Polizei gingen zahlreiche Notrufe ein. Auch Sensoren des Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia erkannten das Fahrzeug.<BR \/><BR \/>Die Polizei setzte sechs Streifenwagen ein und sperrte den Autobahnabschnitt zwischen Barberino di Mugello, Badia und Roncobilaccio. Wegen des starken Verkehrs blieb die Gefahr für andere Autofahrer nach Angaben der Polizei dennoch erheblich. Eine erste Streife versuchte, die Frau bei Pian del Voglio anzuhalten. Sie missachtete jedoch die Anweisung und setzte ihre Fahrt fort.<BR \/><BR \/>An der Abzweigung bei Barberino wendete die Frau erneut und überquerte dabei vier Fahrspuren. Auch eine zweite Polizeisperre konnte sie umgehen. Am Autobahnanschluss Barberino fuhr sie zunächst in Richtung Bologna weiter und wurde von Polizeistreifen verfolgt. Anschließend setzte sie zurück und fuhr erneut entgegen der Fahrtrichtung zurück in Richtung Barberino.<BR \/><BR \/>Zwischendurch verschwand der Kleinbus mehrfach aus den Überwachungskameras, weil die Frau Zufahrten und Servicewege nutzte, um sich zu verstecken. Erst eine gemeinsam mit Mitarbeitern von Autostrade per l'Italia errichtete physische Sperre der Fahrbahnen zwang sie zum Anhalten. Die 32-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei in einem stark erregten Zustand. Sie wurde unter Begleitung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus in Borgo San Lorenzo gebracht. <BR \/>Dort stellten Ärzte eine Cannabisintoxikation fest. Erst nach mehreren Stunden erlangte die Frau wieder ihre volle Orientierung.<BR \/><BR \/>Die 32-Jährige wurde wegen gefährlicher Flucht und Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt. Zudem wurde sie der Präfektur Florenz wegen Drogenkonsums und des Fahrens entgegen der Fahrtrichtung gemeldet. <BR \/>Eine kleine Menge Marihuana, die auf dem Sitz des Fahrzeugs gefunden wurde, wurde beschlagnahmt. Führerschein und Fahrzeug wurden eingezogen.