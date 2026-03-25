Gegen 21:53 Uhr schrillten die Alarmglocken der Rettungskräfte. Auf der Nordspur der A22 etwa drei Kilometer vor der Ausfahrt Klausen war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Eintreffen der ersten Wehren konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden: Entgegen erster Befürchtungen war keine Person in den verunfallten Fahrzeugen eingeklemmt.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen zogen sich drei Personen bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden vor Ort vom Weißen Kreuz Klausen erstversorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293192_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Klausen, Kardaun sowie die Berufsfeuerwehr Bozen kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und die Aufräumarbeiten vor Ort.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Klausen und Kardaun, die Berufsfeuerwehr Bozen, der Rettungsdienst sowie die Behörden.