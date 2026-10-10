Laut dem Portal „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ sorgen Baustellen auf der A22 derzeit für erhebliche Verzögerungen: In beiden Fahrtrichtungen haben sich auf dem Abschnitt zwischen Sterzing und Brixen-Industriezone rund acht Kilometer Stau gebildet.<BR \/><BR \/>Auch auf der Brennerautobahn in Richtung Luegbrücke müssen Autofahrer Geduld mitbringen: Zwischen der Mautstelle Sterzing und der Luegbrücke beträgt die Verzögerung rund 15 Minuten.<BR \/><BR \/>Auf der Brennerstaatsstraße (SS12) kommt es ebenfalls zu Verzögerungen. Zwischen der Kreuzung Gröden bei Klausen und Brixen müssen Verkehrsteilnehmer mit etwa zehn Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen.