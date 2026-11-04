Der Unfall hat sich bei Kilometer 49 zwischen Klausen und Brixen ereignet, in der Folge wurde die Nordspur gesperrt. Aktuell kommt es zu Staus von bis zu drei Kilometern. <BR \/><BR \/>Laut dem Portal „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it“<\/a> ist auch die Einfahrt Klausen\/Gröden in Fahrtrichtung Norden gesperrt.<BR \/><BR \/>Nähere Informationen zum Unfall liegen derzeit keine vor, die Einsatzkräfte sind vor Ort.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/a>