Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der A22-Nordspur, auf der Höhe des Krankenhauses Brixen. Aus bisher unbekannter Ursache war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen<BR \/><BR \/>Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Sie wurden vor Ort vom Weißen Kreuz erstversorgt und ins örtliche Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr Vahrn und Brixen sowie die Straßenpolizei.<BR \/><BR \/>Der Verkehr auf der Nordspur der Brennerautobahn musste kurzzeitig einspurig weitergeleitet werden, in der Folge entstand ein kurzer Rückstau.