Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr auf der A22-Südspur bei Kurtinig. Aus bisher unbekannter Ursache war bei Kilometer 110 ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren, dabei sind drei Personen leicht verletzt worden.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Einsatzes musste der Verkehr einspurig weitergeleitet werden, es staute zwischenzeitlich mehrere Kilometer zurück. Mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst, die Straße ist wieder normal für den Verkehr befahrbar.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, die Berufsfeuerwehr, das Weiße Kreuz Unterland sowie die Autobahnpolizei.