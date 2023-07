A22 bereit für Sommeransturm: Baustellen nur nachts, Online-Bezahlung

Online-Zahlungsmöglichkeiten eingeführt

Goldene Regel: Verkehrsprognosen konsultieren

Baustellen auf der A22 werden, sofern man nicht auf sie verzichten kann, auf die Nachtstunden konzentriert, so dass tagsüber störungsfrei gefahren werden kann. Zudem wird auch heuer über den Sommer das Wartungspersonal aufgestockt.Unter den Maßnahmen sticht eine wichtige Neuerung hervor: In den vergangenen Monaten sind Online-Zahlungsmöglichkeiten eingeführt worden, die auch kontaktlose Kartenzahlungen ermöglichen. Dabei reicht es, die Karte oder das Handy an die automatische Kasse zu halten um die Maut zu bezahlen.„Im Laufe dieses Jahres“, erklärte der Geschäftsführer der Brennerautobahn AG Diego Cattoni, bei der gestrigen Pressekonferenz, „haben wir die Einführung von Online-Zahlungsmöglichkeiten abgeschlossen. Dadurch konnten wir die Zahl der zugelassenen Karten erweitern und kontaktlose Zahlungen einführen. Es handelt sich um Instrumente, mit denen die benötigte Zeit für die Mautzahlungen und in der Folge an verkehrsreichen Tagen auch die Staus an den Autobahnausfahren reduziert werden können. Die Daten sprechen für sich und bereits jetzt verzeichnen wir einen explosionsartigen Anstieg dieser Zahlungsmethode.“Anlässlich des Fronleichnamsfestes, das in diesem Jahr mit dem Ende des Schuljahres in Italien zusammengefallen ist, überstiegen die Online-Zahlungen bereits die Marke von 20.000, Ende März waren es noch weniger als hundert gewesen. Ausgezeichnete Ergebnisse verzeichnet auch die Nutzung des europäischen elektronischen Mautsystems; dieses ermöglicht es, mit nur einem Vertrag die Maut auf allen europäischen Autobahnen zu bezahlen, unabhängig vom Herkunftsland und den bestrittenen Strecken.Hinzu kommt die manuelle Verteilung der magnetischen Mautkarten durch das Mautpersonal, um an verkehrsreichen Tagen die Einfahrt zu erleichtern insbesondere am Brenner: „An Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen“, erklärt der technische Generaldirektor der A22, Carlo Costa, „wird die Variante mit 17 Spuren für die Ausfahrt eingerichtet. Im Falle eines Verkehrsrückganges in eine Fahrtrichtung, werden die Spuren für die andere aufgestockt, um eventuelle Staus aufgrund der wechselseitigen Steuerung der Mautstelle schnell aufzulösen“.Eine Sache aber können die Autobahnbenutzer selbst noch vor ihrem Reiseantritt beitragen: Die Verkehrsprognosen auf der Homepage, der App oder den Telegram-Kanal der Brennerautobahngesellschaft lesen. „Die Verkehrsprognosen zu konsultieren, zählt zu den goldenen Regeln“, unterstreicht A22-Präsident Hartmann Reichhalter.