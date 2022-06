A22: Es fängt wieder an zu stauen

Geduld müssen Reisende auch am heutigen Sonntag mitbringen: Am langen Pfingstwochenende strebt alles nach Süden.Bereits am Vormittag kommt es zwischen Bozen Nord und Affi zu verlangsamtem Verkehr mit Stau. Eine schnelle Entlastung der Autobahn ist in den nächsten Stunden wohl nicht zu erwarten.Mit verlängerten Fahrzeiten aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens ist wohl auch am Montag zu rechnen – wenn die Pfingsturlauber aus Deutschland und Österreich wieder in Richtung Norden fahren.