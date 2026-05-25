Das Unglück ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Südspur der A22 zwischen Bozen Süd und Neumarkt. Weil eine Sicherheitsleuchte am Armaturenbrett auf ein mögliches Problem aufmerksam gemacht hatte, stellte der Fahrer seinen Wagen auf dem Pannenstreifen ab, woraufhin das Auto auch schon Feuer fing. <BR \/><BR \/>Trotz Gehbeeinträchtigung gelang es dem Mann, rechtzeitig auszusteigen und sich in Sicherheit zu bringen. Zum Glück, denn die Flammen griffen innerhalb weniger Augenblicke auf das gesamte Fahrzeug über und setzten es in Vollbrand. Die Rauchwolke, die dadurch entstand, war weitum sichtbar. <BR \/><BR \/>Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Bozner Berufsfeuerwehr, welche als erste an der Unfallstelle eintraf, gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Das vollkommen ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde abgeschleppt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen weiters die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt, die Straßenpolizei, das Hilfspersonal der A22 sowie das Weiße Kreuz.