Die Kontrolle fand am vergangenen Sonntag auf der Brennerautobahn A22 im Gemeindegebiet von Vahrn statt. Eine Streife der Verkehrspolizei Sterzing kontrollierte in der Nähe der Ausfahrt Brixen ein in Richtung Süden fahrendes Auto. Der Lenker gab an, aus dem deutschen Raum Essen\/Oberhausen zu kommen und nach Forlì unterwegs zu sein.<BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung der Dokumente kamen den Beamten Zweifel an der Echtheit des vorgezeigten deutschen Führerscheins. Der Mann wurde deshalb zur genaueren Überprüfung in die Bozner Quästur gebracht.<h3>\r\nAuffälliger Ersatzreifen entlarvt Schmuggler<\/h3>Nach Abschluss der Überprüfungen kehrte der Mann zu seinem Fahrzeug zurück. Dabei stellten die Beamten fest, dass der linke Hinterreifen Luft verloren hatte und ausgetauscht werden musste. Doch auch der Ersatzreifen machte die Polizisten stutzig: Er war vollständig entleert, ungewöhnlich schwer und verursachte beim Bewegen auffällige Geräusche.<BR \/><BR \/>Die Beamten der Staatspolizei nahmen den Reifen genauer unter die Lupe und fanden darin zahlreiche durchsichtige Nylonpäckchen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden 579 Verpackungen Kokain und Heroin mit einem Gesamtgewicht von 7,9 Kilogramm mit sichergestellt. Der deutsche Autofahrer wurde unverzüglich festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.