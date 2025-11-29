<BR \/>Ein Dekret des italienischen Infrastruktur- und Verkehrsministeriums hat am gestrigen Freitagnachmittag die im Sommer gestoppte Ausschreibung für die Konzession der Brennerautobahn A22 offiziell wieder in Gang gesetzt. <BR \/><BR \/>Die Bekanntmachung wurde auf dem gesamtstaatlichen Vergabeportal veröffentlicht, die Frist für die Einreichung der Teilnahmeanträge läuft bis 3. Dezember um 12 Uhr.​<BR \/><BR \/>Trentinos Landeshauptmann Maurizio Fugatti begrüßte die Entscheidung und unterstrich, dass dies nichts am Zehn-Milliarden-Investitionsplan der Brennerautobahngesellschaft ändere. <BR \/><BR \/>Der Konsumentenschutzverband Codacons hatte kürzlich beim Ministerium unter anderem einen Antrag auf Aufhebung des bisherigen Aussetzungsdekrets sowie mehrere Anzeigen eingebracht und erneut auf die Bedenken der EU-Kommission zur laut Ausschreibung vorgesehenen Vorkaufs- bzw. Präferenzklausel für die derzeitige Konzessionärin hingewiesen.