Das brennende Fahrzeug befindet sich auf der Nordspur der Brennerautobahn auf der Höhe von Branzoll. Ersten Informationen zufolge soll es in einer Haltebucht stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt und die Bozner Berufsfeuerwehr sind bereits vor Ort, um den Brand zu löschen. <BR /><BR />Es ist bereits der dritte Unfall, der sich am heutigen Freitag auf der Brennerautobahn ereignet hat. <a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/gleich-zwei-unfaelle-auf-der-a22-nordspur-sachschaden-und-verkehrschaos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, </a>kam es zu zwei Auffahrunfällen: Einmal zwischen Neumarkt und Bozen-Süd, der zweite Unfall ereignete sich zwischen Bozen-Nord und Klausen. <BR /><BR /><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<BR /></i>