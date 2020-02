A22: Lkw-Anhänger gerät in Brand

Auf der Südspur der Brennerautobahn bei Trens ist am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr der Anhänger eines polnischen Sattelschleppers in Brand geraten.Die Achse des Sattelschleppers hatte Feuer gefangen, ein Übergreifen auf die Ladung konnte jedoch verhindert werden. Die Feuerwehren haben das vorbildliche Verhalten des Lkw-Fahrers, der rasch reagiert, den Sattelschlepper noch in einer Haltebucht zum Stehen gebracht und die Zugkabine abgehängt hatte, gelobt.Die Ursache für den Brand dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Nach gut einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet und die Autobahn, die kurzzeitig gesperrt werden musste, war wieder zweispurig befahrbar. Verletzt wurde niemand.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Brixen und Vahrn, sowie die Straßenpolizei und die Autobahnmeisterei.

jno