A22: Lkw brennt völlig aus

Der Lkw, der mit leeren Flaschen beladen war, war in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehrmänner stand der Lkw bereits in Vollbrand.Teile der Ladung verteilten sich auf der gesamten Fahrspur und so musste die Südspur während der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Auf der Südspur hat sich im Stau auch ein Auffahrunfall ereignet, wo sich eine Person verletzt hat.Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen auch die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, die Autobahnmeisterei, die Straßenpolizei und ein Rettungswagen.

