Damit können Pendlerinnen und Pendler zu Stoßzeiten auch diesen Abschnitt der A22 kostenlos nutzen. Die Provinzen Bozen und Trient übernehmen wie bisher die Kosten. <BR \/><BR \/>Ziel ist es, die chronisch belastete SS12 zu entlasten – besonders mit Blick auf die bevorstehenden Bauarbeiten in der Einsteinstraße in Bozen, die voraussichtlich zusätzliche Verkehrsprobleme mit sich bringen werden.<h3>\r\n70-Millionen-Paket für Infrastruktur und Sicherheit<\/h3>Neben der Erweiterung des Urban Pass hat der Verwaltungsrat auch den Instandhaltungsvoranschlag für das Jahr 2026 genehmigt: 70 Millionen Euro sollen in Asphaltierungsarbeiten, technische Systeme, Winterdienst, Kunstbauten und die Pflege der Grünflächen entlang der Autobahn fließen. Allein 18 Millionen Euro sind für neue Asphaltierungen vorgesehen.<h3>\r\nNeue Mautstelle Brixen Süd und Lärmschutzmaßnahmen<\/h3>Bestätigt wurde außerdem der Ankauf des Grundstücks für die neue Mautstelle Brixen Süd. Ein Umweltakzent kommt aus dem Süden der A22: In Brentino Belluno und Dolcè (Provinz Verona) entstehen neun neue Lärmschutzwände, eine bestehende wird erneuert. Kostenpunkt: 34,6 Millionen Euro. Die neuen Bauwerke sollen transparent, schallabsorbierend und in erdigen Farbtönen gestaltet werden, um sich möglichst harmonisch in die Landschaft einzufügen.<BR \/><BR \/>Seit 2019 seien insgesamt mehr als 450 Millionen Euro in die Instandhaltung der Brennerautobahn geflossen, betont die A22 in ihrer Aussendung – als Ausdruck eines langfristigen Engagements für eine „sichere, moderne und umweltverträgliche“ Verkehrsachse.