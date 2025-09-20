Auf der Südspur der Brennerautobahn bei Salurn ist ein Motorrad gegen ein Auto geprallt, der Motorradfahrer aus Varese (Lombardei) wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Unterland wurde der 25-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber der Flugrettung Trient ins Krankenhaus von Trient geflogen. Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.<h3>\r\nAutobahn komplett gesperrt<\/h3> Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Unterland, die Berufsfeuerwehr Bozen, die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, die Autobahnpolizei und die Flugrettung Trient. Während des Einsatzes musste die A22 in beiden Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt werden.