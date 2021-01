A22: Pkw fährt auf Lkw auf – Eine Person schwer verletzt

Ein Pkw fuhr um kurz nach 8 Uhr auf der Südspur der A22 bei Brixen von hinten auf einen Lkw auf. Dabei wurde der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.Die verletzte Person wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Weißen Kreuz in das Krankenhaus Brixen gebracht.Die Autobahn wurde ab der Autobahneinfahrt Brixen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Es bildeten sich längere Staus.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen und Vahrn sowie die Straßenpolizei. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

