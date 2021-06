A22: Pkw in Flammen

Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt wurde gegen 17.20 Uhr alarmiert. Auf der Höhe der Etschbrücke in Pfatten ist ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.Beim Eintreffen der Wehrleute stand das Auto bereits in Vollbrand. Mit einem Löschangriff unter Atemschutz konnte der Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, auch die Böschung, die bereits Feuer gefangen hatte musste gelöscht werden. Der Einsatz der ebenfalls alarmierten Berufsfeuerwehr Bozen war nicht mehr notwendig.Auch die Straßenpolizei und die Autobahnmeisterei standen im Einsatz.Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Insassen gelang es noch die Fahrräder, die sie mitgeführt hatten vor den Flammen zu retten.

stol