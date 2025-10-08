Auf der Südspur der Brennerautobahn auf der Höhe Salurn ist es heute gegen 14.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein Lieferwagen auf einen Sattelschlepper aufgefahren sein. <BR \/><BR \/>Die Nordspur war infolgedessen kurzzeitig gesperrt. Die Südspur wird für weitere 30 Minuten gesperrt sein. Ein Rettungshubschrauber ist derzeit im Einsatz – gesicherte Informationen über den Verletzungsgrad der Beteiligten liegen derzeit noch keine vor. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren sowie Rettungsdienste , Carabinieri und der Autobahndienst sind derzeit vor Ort. Es bildet sich bereits Stau zwischen Neumarkt\/Auer und San Michele in Fahrtrichtung Süden.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>