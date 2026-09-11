Aus bisher ungeklärter Ursache krachte es auf der A22 bei Leifers in Richtung Süden. Mehrere Pkw und ein Motorrad waren in den Unfall verwickelt. Der genaue Unfallhergang und die Zahl der Verletzten sind derzeit noch unklar.<BR \/><BR \/>In Richtung Süden hat sich laut <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a> bereits ein rund vier Kilometer langer Stau gebildet. Auch in Richtung Norden kommt es auf etwa zwei Kilometern zu Verkehrsbehinderungen.