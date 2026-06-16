Der Unfall ereignete sich zwischen den Mautstellen Affi und Verona Nord. Aus bislang ungeklärter Ursache waren ein Pkw und ein Lastwagen auf der Südspur der Autobahn kollidiert. Der Aufprall war heftig: Einer der Beteiligten erlitt schwere Verletzungen, für eine andere Person jede Hilfe zu spät kam. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Vor Ort standen die Feuerwehr, die Autobahnpolizei sowie der Notarzt im Einsatz. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während des Einsatzes kam es im betroffenen Abschnitt der A22 zu Verkehrsbehinderungen.