„Es handelt sich um ein bedeutendes Infrastrukturprojekt, das eine direkte Bahnverbindung zwischen der Brennerachse und dem Pustertal ermöglichen wird. Dies wird nicht nur zu einer Verkürzung der Fahrzeiten und einer Verbesserung der Dienstleistungsqualität führen, sondern auch zu einer Entlastung des Straßenverkehrs in einem Gebiet, das häufig durch ein hohes Verkehrsaufkommen belastet ist“, heißt es in einer Mitteilung. <BR \/><BR \/>Das Projekt sieht vor, dass die neue Bahntrasse unter der A22 hindurchgeführt wird. Es handelt sich um ein besonders komplexes Gebiet, in dem die Eisenbahn, die Autobahn, das gewöhnliche Straßennetz und der Fluss Eisack aufeinandertreffen. Die Verlegung der Autobahntrasse auf einer Länge von rund 800 Metern im Bereich der Autobahnausfahrt Brixen Nord ist nur vorübergehend: Nach Abschluss der von Rete Ferroviaria Italiana (Gruppe FS) durchgeführten Arbeiten wird die A22 wieder auf ihre ursprüngliche Trasse zurückverlegt und die durch die Umleitung beanspruchte Fläche wiederhergestellt. <BR \/><BR \/>Die Arbeiten an der Autobahntrasse, die Änderungen der Verkehrsführung mit sich bringen werden, wurden in zwei Hauptphasen geplant: vom 5. bis zum 21. Oktober sowie vom 2. bis zum 23. November. „Der Zeitraum für die Arbeiten und die Aufteilung in zwei getrennte Bauphasen wurden so gewählt, dass sie nicht mit den Verkehrsspitzen auf der Autobahn zusammenfallen, die durch Feiertage verursacht werden, und dass die Arbeiten vor Beginn der Wintersaison abgeschlossen sind. Damit soll sichergestellt werden, dass der Verkehr auf der A22 dann wieder regulär auf vier Fahrspuren fließen kann“, heißt es in der Mitteilung weiter.