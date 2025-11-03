Kurz vor 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw auf einen Laster aufgefahren. <BR \/><BR \/>Laut dem Komandaten der FFW Vahrn war der Insasse ansprechbar, musste jedoch vom einem Notarztteam erstversorgt werden. Er wurde zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Brixen gebracht. Der Fahrer des Schwerfahrzeugs wurde nicht verletzt. <BR \/><BR \/>Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden, die Nordspur der Autobahn war in dieser Zeit vollständig gesperrt. Es kam zu Stau im Frühverkehr zwischen Brixen und Sterzing. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, ein Notarztteam, die Autobahnpolizei, die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn, Sterzing und Brixen.