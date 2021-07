A22: Unfall und starker Reiseverkehr

Am Samstagfrüh kam es auf der Südspur der Brennerautobahn, zwischen Klausen und Bozen Nord, zu einem Verkehrsunfall. Auf der Höhe von Waidbruck waren in einem Tunnel ein Auto und ein Lieferwagen zusammengefahren. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Straße ist an der Unfallstelle einspurig befahrbar. Nach dem Unfall bildete sich ein Stau von etwa 10 Kilometern. Es muss mit einem Zeitverlust von einer Stunde gerechnet werden.Starken Reiseverkehr in Fahrtrichtung Süden gibt es bereits vor der Mautstelle Sterzing: Dort staut es etwa 6 Kilometer zurück.Den längsten Stau gibt es mit 8 Kilometern aktuell zwischen San Michele und Trient Süd. Es wird empfohlen auf die Staatsstraßen auszuweichen.Auch auf der Nordspur der A22 ist bereits am Samstagvormittag viel los.

