Um kurz nach Mitternacht prallten ein PKW und ein Lieferwagen zusammen. Alle 3 Insassen zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKWs musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. <BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz Sterzing mit Notärztin und der Rettungsdienst aus Nordtirol mit einem weiteren Notarzt kümmerten sich um die Verletzten. Die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensass unterstützten den Abschleppdienst und die Autobahnmeisterei bei der Reinigung der Fahrbahn.<BR \/><BR \/>Nach etwa 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Autobahn war für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.