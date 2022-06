A22: Zusammenprall zwischen 3 Lkw – ein Schwerverletzter

Laut „Alto Adige“ hat sich auf der Brennerautobahn bei St. Michael an der Etsch/San Michele all'Adige im Trentino ein Verkehrsunfall zwischen 3 Lkw ereignet. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.Der Schwerverletzte musste von den Einsatzkräften mit einer hydraulischen Zange aus seinem Lkw befreit und anschließend mit einem Hubschrauber in das Trientner Krankenhaus geflogen werden.Wie die Verkehrsmeldezentrale berichtet, staut sich der Verkehr in Richtung Norden auf einer Länge von rund 6 Kilometern, da die an der Kollision beteiligten Fahrzeuge noch nicht entfernt worden sind.